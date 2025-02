Terrore a Bettola: marito e moglie panettieri sequestrati e rapinati dai ladri

Un gravissimo e inquietante episodio si è verificato a Bettola all’alba di domenica 2 febbraio. I titolari di un panificio di via Vittoria, marito e moglie, sono stati sequestrati da una banda di sconosciuti e costretti a cedere loro le chiavi di casa.

Intorno alle 4, i due coniugi stavano chiudendo il panificio quando si sono trovati di fronte quattro uomini: uno di questi ha trattenuto la donna, mentre gli altri tre hanno immobilizzato il marito. All’esterno del negozio vi erano altri due complici incappucciati. I malviventi, dopo essersi fatti consegnare le chiavi dell’auto, hanno caricato la coppia a bordo della vettura, una Porsche, dirigendosi in aperta campagna nei pressi dell’aeroporto di San Damiano. Marito e moglie sono stati quindi abbandonati – legati con delle fascette – nell’abitacolo. I rapinatori, alla guida di un’altra vettura rubata a Fiorenzuola, si sono diretti a casa della coppia per rubare.

Dopo essersi liberata, la donna è riuscita a chiamare aiuto. Sul posto sono giunti i carabinieri e un’ambulanza del 118. Gli uomini dell’Arma hanno successivamente rinvenuto il veicolo rubato utilizzato dai ladri (che secondo quanto riferito dalle vittime parlavano con accento straniero, forse dell’Est Europa) abbandonato a Piacenza.

Dall’abitazione della coppia sarebbero stati trafugati oggetti preziosi dal valore di migliaia di euro. Le indagini sono in corso.