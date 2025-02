A Telelibertà il conto alla rovescia terminato: stasera debutta il nuovo Tgl

E’ una giornata importante per l’emittente TelelibertĂ : alle 19.30 di questa sera, lunedì 3 febbraio, debutta il nuovo Tgl. I telespettatori troveranno una scenografia rinnovata e una nuova sigla. Le innovazioni sono state realizzate nell’ottica della continuitĂ .

IL NUOVO TGL DI TELELIBERTA’

Il set virtuale è stato confermato e modernizzato, sono migliorate l’acustica e le luci, per il colore sono stati scelti i toni del blu, La nuova scenografia porta la firma dell’azienda milanese Videozone. La sigla è opera del regista di Telelibertà Morgan Soares che è anche musicista.

Nella sede di via Benedettine, sono in corso altri lavori per modernizzare gli studi televisivi. Il direttore Gian Luca Rocco ha espresso soddisfazione per il risultato di un lungo lavoro che ha impegnato il comparto tecnico dell’emittente. L’azienda ha anche investito sull’acquisto di nuove attrezzature per favorire la presenza sul territorio in diretta in qualsiasi momento.

“Questa è un’ulteriore dimostrazione – specifica il direttore Gian Luca Rocco – della volontĂ di portare avanti un mezzo di comunicazione che ancora oggi riveste grande importanza e si affianca a quotidiano, sito e social per raggiungere ogni giorno il 95% dei piacentini”.

GLI ORARI DEL TGL

Il Tgl va in onda in diretta dal lunedì al sabato alle 13.15 e 19.30 sul canale 76 e in streaming sul sito www.liberta.it. Per entrambe le edizioni sono previste repliche. La domenica negli stessi orari è in programma il riepilogo delle principali notizie della settimana. Il Tgl e tutte le trasmissioni dell’emittente sono a disposizione anche on demand sul sito www.teleliberta.tv  Â

Â