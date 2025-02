Alla Palta di Bilegno un menù stellato per la serata dedicata alla celiachia

Una serata per parlare di celiachia, di come si possa riconoscere questa malattia e di come la si possa curare eliminando il glutine, senza rinunciare al gusto.

L’evento è stato organizzato dal Rotary Valtidone al ristorante La Palta di Bilegno. Ospiti della conviviale sono state una nutrizionista, Paola Orlandi, e Simonetta Mastromauro, autrice quest’ultima del libro Celiachia dalla A alla Z. Le due esperte ai soci del Rotary hanno spiegato quanto sia importante innanzitutto conoscere la celiachia, sintomi, effetti sulla salute della persona e di come sia possibile conviverci eliminando il glutine dalla propria dieta. La padrona di casa, la chef Isa Mazzocchi, per una serata, in via del tutto eccezionale, ha preparato un menù adatto a celiaci.