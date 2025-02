Bettola sotto shock per il sequestro dei due fornai: “Siamo molto spaventati”

“Siamo molto spaventati”, raccontano gli abitanti di Bettola, dove all’alba di domenica 2 febbraio una coppia di fornai, Valeria Tassi ed Ercole Bongiorni, è stata sequestrata e successivamente rapinata da una banda di malviventi. “Ormai i delinquenti riescono a entrare in casa e nei negozi in qualsiasi momento – hanno spiegato alcuni residenti del paese ai microfoni di Telelibertà. – Spesso, purtroppo, non riescono neanche a prenderli o se ci riescono scontano pochi giorni in carcere”.

L’episodio ha gettato nel panico un’intera comunità, ancora scossa dall’omicidio avvenuto a novembre dello scorso anno.

Le due vittime del sequestro di ieri, marito e moglie titolari della panetteria all’esterno della quale è avvenuto il sequestro, sono stati legati e portati in aperta campagna, dove i malviventi, cinque in totale, sono riusciti a estorcere loro la chiave per accedere alla residenza di Rizzolo. Un atto violento che non ha lasciato scampo alla coppia, la quale – purtroppo – già aveva vissuto un altro furto nella propria abitazione non molto tempo fa.

In questo clima di paura, anche il fratello di Valeria, Marco Tassi, ha voluto esprimere la sua preoccupazione per quanto accaduto. “Amano il loro lavoro, ma sono ovviamente sorpresi e spaventati da questo accanimento nei loro confronti”, ha dichiarato, raccontando che i due stavano già pensando di trasferirsi a Bettola, proprio per lasciare Rizzolo. “Ora decideranno che fare”, ha aggiunto.