Da domani anche a Piacenza tornano le giornate di raccolta del farmaco

Da martedì 4 a giovedì 10 febbraio saranno oltre 5.800 le farmacie in tutta Italia, comprese quelle di Piacenza, che parteciperanno alla 25° edizione delle giornate di raccolta del farmaco. Le farmacie che aderiranno saranno riconoscibili dalla locandina esposta all’ingresso (qui l’elenco completo delle farmacie aderenti disponibile da martedì 4), nelle quali i cittadini potranno scegliere di donare uno o più medicinali da banco per i bisognosi.

Sono 548 le farmacie emiliano-romagnole che ospiteranno l’iniziativa, con i volontari del Banco che saranno presenti nella giornata di sabato 8 febbraio. Il fabbisogno espresso nella nostra Regione è di 85mila confezioni di farmaci: quelli raccolti sosterranno 205 realtà benefiche del territorio. Nell’edizione 2024 furono oltre 55mila le confezioni raccolte in Emilia-Romagna, pari a un valore di quasi 490mila euro, che hanno aiutato 44.680 ospiti di 220 enti. Servono soprattutto antinfluenzali e medicinali pediatrici, decongestionanti nasali, analgesici, antifebbrili e antistaminici, farmaci ginecologici, preparati per la tosse e per i disturbi gastrointestinali, antinfiammatori, farmaci per i dolori articolari e disinfettanti.