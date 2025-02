Arresto cardiaco in casa, 59enne rianimato dalla moglie e dai soccorritori

Un uomo di 59 anni, residente a Bettola, è caduto a terra nella sua abitazione intorno alle 8 di oggi – lunedì 3 febbraio – in preda ad un arresto cardiaco. La moglie, che lo ha visto cadere, è intervenuta prontamente praticando il massaggio cardiaco.

Successivamente sul posto è arrivata l’ambulanza di Farini con un’auto infermieristica del 118. I soccorritori hanno utilizzato il defibrillatore, riuscendo – dopo ben dodici scariche – a rianimarlo. L’uomo è stato poi trasportato in elicottero all’ospedale di Parma, dove è stato ricoverato in rianimazione. Le sue condizioni rimangono gravissime.