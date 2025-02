La coppia di fornai sequestrata e rapinata: “Vogliamo lasciare Bettola”

“Non è più possibile rimanere qui, vogliamo andarcene e cambiare paese”.

Questo avrebbe riferito – a chi ha potuto parlare con lei – la donna che ieri mattina, domenica 1 febbraio, a Bettola è stata sequestrata e successivamente rapinata insieme al marito da una banda di malviventi. La coppia è apparsa molto provata per la terribile esperienza patita, anche se la preoccupazione principale (stando a chi ha parlato con i due coniugi) sarebbe stata quella di poter tornare al più presto al lavoro per garantire il pane ai bettolesi l’indomani mattina. In passato i due fornai avevano già subito due furti di una certa importanza e anche su questi aspetti stanno lavorano i carabinieri.

L’ARTICOLO DI ERMANNO MARIANI SU LIBERTÀ