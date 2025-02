Orti urbani, c’è l’avviso per l’assegnazione ai cittadini: domande entro il 4 marzo

È online, sul sito del Comune di Piacenza, l’avviso pubblico per l’assegnazione e la gestione degli orti urbani, in linea con il regolamento approvato dal consiglio comunale nel dicembre 2021 e con gli obiettivi dell’Agenda 2030 per il miglioramento della qualità ambientale e del paesaggio, anche favorendo il graduale incremento delle aree coltivabili sul territorio urbano.

“Gli orti – sottolineano gli assessori Matteo Bongiorni e Serena Groppelli – rappresentano un elemento chiave non solo sotto il profilo della tutela ambientale, della biodiversità e del mantenimento in buone condizioni di aree verdi che appartengono alla collettività, ma costituiscono un esempio concreto di cura dei beni comuni, che promuove il coinvolgimento delle persone nell’ottica della sostenibilità, del senso civico e di un approccio responsabile all’autoproduzione, contrastando gli sprechi e rispettando la stagionalità della natura”.

i requisiti

Tre le tipologie di appezzamenti che l’amministrazione intende mettere a disposizione, con il requisito fondamentale della residenza o della sede sul territorio comunale: per i cittadini maggiorenni; destinati agli over 65 o, se di età inferiore, già pensionati; per le scuole di ogni ordine e grado situate a Piacenza, che avranno facoltà di utilizzare le aree di propria pertinenza, facendosi carico delle spese idriche.

“C’è una potenzialità educativa molto importante in questo progetto – rimarcano gli assessori – e i tecnici comunali saranno a disposizione delle scuole per sostenerne appieno la realizzazione. Al tempo stesso, gli orti hanno una valenza sociale preziosa in particolare per la terza età, ma c’è un crescente interesse e una consapevolezza da valorizzare anche tra i più giovani”.

le info sui moduli da scaricare e inviare

Per ciascuna categoria, il modulo di richiesta da compilare è scaricabile dal sito web comunale o reperibile presso gli Sportelli Polifunzionali Quic; il termine ultimo di presentazione della domanda è, per tutti, entro le ore 12 del 4 marzo, consegnandola a mano sempre presso il Quic di viale Beverora 57 o inviandola tramite Pec (anche da una casella non certificata), con gli allegati in formato Pdf, all’indirizzo di posta elettronica [email protected].

i terreni destinati alla cittadinanza

I terreni destinati alla cittadinanza (inclusa la fascia della terza età), coprono complessivamente circa 4.700 metri quadri, per un totale di 89 appezzamenti così suddivisi: 21 nella zona di Sant’Antonio, tra via Einaudi e via Padre Da Mareto, per un’area di 800 metri quadri; 26 tra via Degani e via Borghetto, dove la superficie riservata agli orti è di 2000 metri quadri; altri 16 appezzamenti sono ricavati, su un’estensione di 994 metri quadri, nel parco di Montecucco alla Besurica; 910 metri quadri, infine, sono destinati ad orto in via Boselli, ripartiti in 26 lotti.

COME FUNZIONA LA CONCESSIONE

La concessione ha durata quinquennale, è personale e non cedibile ad altri a nessun titolo, ma può essere annullata anticipatamente, con valide motivazioni, dall’Amministrazione comunale (ad esempio per incuria o mancato rispetto delle regole), decadendo automaticamente qualora il titolare trasferisse la propria residenza fuori Piacenza. Al termine del periodo di assegnazione, gli appezzamenti saranno riconsegnati al Comune per la successiva messa a bando, con possibilità, per i cittadini interessati, di partecipare nuovamente, a meno che non siano stati destinatari di provvedimenti di revoca. Questo è uno dei parametri necessari per l’ammissione, oltre al fatto di non essere imprenditori agricoli, di non avere la proprietà di altri terreni coltivabili nel territorio comunale, di essere in grado di provvedere autonomamente alla gestione dell’orto e di accettare una condizione essenziale: l’attività non deve essere svolta a scopo di lucro.

Il testo completo dell’avviso pubblico è consultabile sull’Albo Pretorio del sito web comunale e con evidenza anche in home page. Per la consegna degli appezzamenti verrà stilata una graduatoria che terrà conto non solo della data di ricezione della domanda, ma anche, come previsto dall’articolo 5 del Regolamento, dei criteri preferenziali quali la residenza nel quartiere o l’eventuale presenza in famiglia di persone con invalidità; per le aree destinate alla terza età, inoltre, si tiene conto dell’aspetto della storicità, per cui il richiedente potrà attestare, tramite autocertificazione da allegare alla richiesta, la precedente assegnazione dell’orto comunale.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti, è possibile contattare lo 0523-492045 o scrivere a [email protected].