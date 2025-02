Rinnovo passi carrai, Soresi: “La nuova procedura complica la vita ai cittadini”

“Molti piacentini stanno ricevendo in questi giorni una comunicazione dal Comune con la quale vengono informati della necessità di rinnovare l’autorizzazione per il passo carraio rilasciata nel 1996. La procedura imposta è però tutt’altro che semplice e rischia di trasformarsi in un nuovo ostacolo burocratico ed economico per i cittadini”.

Lo dichiara Sara Soresi, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio Comunale, che in una nota ha spiegato di aver depositato un’interrogazione per chiedere chiarimenti all’amministrazione.

“La richiesta di rinnovo – ha proseguito Soresi – può essere presentata esclusivamente in modalità telematica, escludendo di fatto una parte della popolazione, come gli anziani o coloro che non hanno familiarità con gli strumenti digitali. Inoltre, ai cittadini viene richiesto di eseguire varie misurazioni tecniche, operazione che non tutti possono svolgere autonomamente e che potrebbe costringerli, come già sta accadendo, a rivolgersi ad un tecnico qualificato, sostenendo ulteriori costi. La cosa più assurda è che nel 1996 queste misurazioni erano state eseguite direttamente dal Comune. Ora, invece, si chiede ai cittadini di farsene carico. È evidente che si tratti di un’ingiustizia”.

Nella sua interrogazione, Soresi chiede all’amministrazione “se intenda prevedere la possibilità di presentare la domanda anche in forma cartacea e se si possa consentire il rinnovo senza nuove misurazioni nel caso in cui non siano intervenute modifiche strutturali”. Inoltre, interroga il Comune “sulla possibilità che sia l’Ente stesso a occuparsi delle misurazioni, come avveniva in passato, e se siano previsti aumenti della tariffa di concessione”, domandando altresì “quali saranno le conseguenze per i cittadini in caso di errori nella misurazione”.

Conclude la capogruppo: “Ancora una volta, questa amministrazione dimostra di voler complicare la vita ai cittadini invece di semplificarla. Mi auguro che il Comune faccia un passo indietro e permetta una procedura più equa, senza scaricare sui piacentini costi e responsabilità che dovrebbero spettare all’ente pubblico”.