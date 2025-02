Sequestro di Bettola, il fratello della vittima: “Sono sotto shock, ma stanno bene”

“Mia sorella è sotto shock, anche se sta bene. Stanno bene entrambi, non sono stati colpiti, semplicemente intimiditi perché dessero la password di accesso all’abitazione”.

A parlare è Marco Tassi, fratello di Valeria, la donna sequestrata all’alba di domenica 1 febbraio insieme al marito Ercole davanti al loro panificio di Bettola per riuscire ad entrare nella loro casa di Rizzolo, nel comune di San Giorgio.

“Mentre alcuni entravano in abitazione, altri erano con loro nella zona del Nure dietro San Damiano sull’auto di mia sorella, che era la loro prigione – dice ancora Tassi -. Valeria è riuscita poi a disfarsi delle fascette e a chiedere soccorso in un’abitazione e chiamare il 112. Forse pensavano di trovare lingotti d’oro, anche se mia sorella e suo marito fanno il lavoro notturno da sempre e ciò che hanno guadagnato è con il loro sacrificio, come tutti quelli che lavorano con serietà”.

L’ARTICOLO DI NADIA PLUCANI SU LIBERTÀ