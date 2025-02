Sindacato Sappe alle Novate: “Problema sovraffollamento e solidarietà al personale”

Il problema del sovraffollamento delle celle e la solidarietà al personale di polizia penitenziaria sono i principali motivi della visita dei vertici del sindacato Sappe al carcere della Novate: il segretario generale Donato Capece, il segretario regionale Francesco Campobasso, e il delegato regionale Amato De Ruosi.

Piacenza è un istituto che ospita oltre 510 persone a fronte di una capienza regolamentare di circa 450 posti. Un problema diffuso in tutta Italia, che alle Novate, spiega il sindacato “è gestito con un alto livello di professionalità”.

“La nostra presenza vuole essere soprattutto una testimonianza e un segnale di solidarietà e di vicinanza alle poliziotte ed ai colleghi che operano con umanità e grande professionalità – spiega Capece -. Altro obiettivo è rilanciare la denuncia per i problemi legati al sovraffollamento e alla mancanza di risorse per far funzionare meglio gli istituti penitenziari”.

“dare dignità alla detenzione”

Per Capece “sarebbe fondamentale, per dare dignità alla detenzione, che i detenuti lavorassero, tutti, così da non stare tutto il giorno nell’apatia e senza fare nulla. Il dato oggettivo è che il budget largamente insufficiente assegnato per la remunerazione dei detenuti lavoranti ha condizionato e condiziona in modo particolare le attività lavorative necessarie per la gestione quotidiana di ogni istituto penitenziario (servizi di pulizia, cucina, manutenzione ordinaria del fabbricato) incidendo negativamente sulla qualità della vita all’interno dei penitenziari”.

“Se i detenuti fossero impegnati nel lavoro, nello studio ed in altre attività – prosegue Capece – difficilmente ci sarebbero così tanti eventi critici nelle carceri”.

“Chiediamo che i detenuti violenti vengano ristetti in appositi istituti – aggiunge Campobasso -, dove dovrebbero scontare la pena al regime chiuso”.

nuovo direttore in arrivo

L’11 febbraio l’attuale direttore, Maria Gabriella Lusi, lascerà il carcere di Piacenza per andare a Padova. Il suo posto dovrebbe essere ricoperto in reggenza dall’attuale vicedirettore dell’istituto penitenziario di Parma, Andrea Romeo.