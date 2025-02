Strada Gragnana e gli abitanti di Corte Biasina: “Tragedie sfiorate a ogni rientro a casa”

Dice di rivolgersi direttamente alla sindaca Katia Tarasconi, per denunciare una situazione viabilistica alle porte della città che ritiene di “forte rischio”.

Auro Tosi è un piacentino che con la famiglia, insieme a una ventina di nuclei, abita tra Vallera e la Besurica. L’agglomerato residenziale si chiama Corte Biasina, ed è a nome di tutti gli abitanti del mini quartiere che Tosi afferma di parlare.

“Ogni giorno che usciamo o rientriamo a casa – denuncia Tosi – rischiamo la vita nostra e dei nostri figli. La preghiamo di fare qualcosa prima che accada la solita tragedia”.

Alla Corte Biasina si accede tramite strada privata dalla strada Gragnana (strada provinciale oggi ma comunale in origine, sostiene il piacentino).

“Subito dopo la rotonda che incontra via Turati procedendo verso il ponte Paladini – arriva al nodo del problema – ci sono diverse stradine private: una di queste, la terza per l’esattezza, porta alla nostra piccola corte dove vivono più di 20 famiglie, molte con bimbi piccoli”. Sarebbe un paradiso, se non fossero un “inferno l’accesso e l‘uscita dalla nostra strada da e verso la strada Gragnana”. Tosi è chiaro, e dice di non esagerare, quando afferma che “ogni giorno rischiamo tutti un incidente mortale”.

L’ARTICOLO DI MARCELLO POLLASTRI SU LIBERTÀ