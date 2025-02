Turor Fiorenzuola: 10 tecnici meccatronici pronti per il lavoro, al via il nuovo corso  

L’istruzione tecnica e la formazione professionale rappresentano un pilastro fondamentale per lo sviluppo economico e industriale del territorio. In questo contesto, la scuola di formazione Tutor Fiorenzuola si conferma un punto di riferimento per la preparazione di figure altamente specializzate.

consegnati i certificati

L’evento di sabato 1° febbraio ha segnato un importante traguardo per gli studenti e per le aziende locali, con la consegna dei certificati ai dieci partecipanti del corso IFTS per tecnici manutentori di impianti industriali e l’avvio del nuovo percorso formativo per tecnici meccatronici.

le realtÀ presenti

Alla cerimonia erano presenti il sindaco di Fiorenzuola, Romeo Gandolfi, l’assessore Franco Brauner, i consiglieri del Cda di Tutor Giorgia Signaroldi e Paolo Monza, la direttrice della sede Grazia Marchetta, il responsabile dei corsi Giovanni Botti e diversi docenti. L’incontro ha rappresentato un momento significativo per il settore della formazione tecnica e per il tessuto produttivo locale. A margine dell’evento, l’azienda Tecno3 ha donato alla scuola un tornio a controllo numerico, un importante strumento che arricchirà le risorse a disposizione per la formazione pratica degli studenti.

la figura del tecnico di manutenzione

Il tecnico di manutenzione e installazione di impianti industriali formato dal corso IFTS è una figura chiave per garantire il buon andamento del flusso produttivo nelle aziende. Tra le sue competenze rientrano la gestione e la manutenzione di macchine e impianti meccanici, sia tradizionali che digitali e a controllo numerico (CN), sempre nel rispetto delle procedure e degli standard di sicurezza aziendali.

Questi professionisti potranno operare direttamente negli impianti produttivi aziendali, occupandosi della manutenzione predittiva, preventiva ed emergenziale. Inoltre, avranno le competenze per fornire assistenza tecnica post-vendita presso clienti nazionali e internazionali, anche da remoto.

l’importanza dei corsi formativi

La direttrice Marchetta ha sottolineato l’importanza di questi percorsi formativi per il tessuto economico locale: “Questi corsi sono estremamente utili alle aziende del territorio, che cercano continuamente figure professionali con queste competenze”. Il sindaco Gandolfi ha dichiarato che “l’offerta formativa di Tutor Fiorenzuola si conferma così un punto di riferimento per chi desidera specializzarsi in un settore in costante evoluzione e con ampie prospettive occupazionali”.