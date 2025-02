A Farini farà tappa il campionato italiano di briscola: attesi tanti campioni

Il campionato italiano di briscola farà tappa a Farini, il prossimo 8 giugno: tra i partecipanti, i giocatori di briscola del neonato gruppo “Sanmichelino uigc”, tra cui il vicepresidente Gian Piero Poggioli, piacentino di Ferriere.

“Siamo giocatori di Parma, Piacenza, Pontremoli e Aulla soprattutto: l’anno scorso abbiamo partecipato, in undici coppie, al campionato italiano come delegazione del gruppo di Busto Arsizio, vincendo quattro tappe su cinque, ma ci mancava averne uno nostro ed ufficiale. Quest’anno saremo in quindici, forse sedici, coppie”, racconta Luciano Gardoni, presidente del “Sanmichelino uigc” di Felino (Parma).

Al campionato italiano si gioca la briscola classica, con le carte da scala quaranta: il gioco nasce infatti in Francia nel Medioevo e si giocava tra silenzi e labiali stretti tra i partecipanti.

A Farini, invece, la tradizione si mantiene con le carte piacentine e con gare di briscola “ogni domenica, tranne nei periodi di pausa, con cinquecentododici coppie partecipanti, la finale a sessantaquattro. Raduniamo gruppi del parmense, dalla Toscana, tanti piacentini da Morfasso. Spesso gioca con noi il pontremolese Cesare Crocetti, un’istituzione della briscola, ma anche i campioni italiani Andrea Bronzina, Gianni Landini e Antonio Simonelli. O Francesco Pelizzari, il “guru” di Casalmaggiore” racconta Poggioli, che al campionato 2025 parteciperà con Luigi Sartori, detto “Zagor” e titolare del Bar Bobo, punto di ritrovo fisso per giocatori.

