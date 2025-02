Brumotti fa visita a un campo base della droga tra Cadeo e Fontana Fredda

Vittorio Brumotti, noto inviato di “Striscia la Notizia“, ha documentato lo spaccio di droga in un boschetto della provincia di Piacenza, più precisamente tra Cadeo e Fontana Fredda. L’inviato si è ritrovato faccia a faccia con i malviventi, inseguendoli e riuscendo a raggiungere uno di loro. Come spesso gli capita, Brumotti ha ingaggiato un confronto diretto con uno spacciatore giovanissimo, che successivamente si è dileguato. La scoperta, però, non si è fermata qui: durante il sopralluogo nella boscaglia, Brumotti ha trovato altre prove che confermavano l’esistenza di un vero e proprio “campo base” utilizzato dagli spacciatori. Oltre alle dosi di droga, sono stati rinvenuti strumenti che dimostravano la gravità della situazione, tra cui un’accetta, utilizzata probabilmente per difendersi o intimidire.