Cgil: 4.465 infortuni e 8 morti sul lavoro nel 2024. Malattie professionali in aumento

Anche se nel 2024, rispetto all’anno precedente, sia le denunce per infortunio sul lavoro che gli infortuni mortali non sono aumentati, rimangono comunque dati importanti e preoccupanti: poco meno di 4.500 le denunce e 8 gli infortuni mortali.

Sono i dati resi disponibili da Inail e forniti da CGIL Emilia Romagna con l’“Osservatorio permanente sugli infortuni e sulle malattie professionali in Emilia Romagna”.

A livello regionale gli infortuni sono diminuiti dell’1,1%, mentre i decessi sono aumentati da 91 a 96. I settori che nel 2024 hanno registrato il numero maggiore di morti sul lavoro in Emilia-Romagna sono stati il trasporto e magazzinaggio (23 infortuni mortali denunciati), seguito da agricoltura (15) e costruzioni (11).

Per quanto riguarda le malattie professionali denunciate, invece, nel Piacentino è stato registrato un considerevole aumento, pari al 32% (l’incremento più alto in regione), passate da 164 a 217. Aumenti a due cifre percentuali anche in numerose altre province dell’Emilia Romagna.