Con il Carnevale di Nibbiano al via gli eventi benefici per l’Hospice di Borgonovo

Apre i battenti il primo marzo a Nibbiano la lunga infilata di eventi che fino a fine anno animeranno tutto il territorio di Alta Val Tidone. A mettere insieme le forze saranno tutte le associazioni in rappresentanza del comprensorio che da Strà arriva fino a Cicogni, tra privati e amministrazione locale. Il tutto, all’insegna di un fine benefico: raccogliere fondi pro hospice di Borgonovo.

Si parte con il Carnevale a Nibbiano

A fare da apripista, sabato 1 marzo, sarà la festa di carneval a Nibbiano. L’estate si aprirà come sempre il primo week end di giugno a Trevozzo, con la Festa delle rose, per poi proseguire lungo una vera maratona di date. A Caminata viene riconfermata Borgo in Fiore, mentre a Pecorara non mancherà il Monteboys Party, l’ultimo fine settimana di agosto. L’estate 2025 sarà anche il momento per parlare di musica, libri, costume con la rassegna itinerante Rock around the book. La diga del Molato anche quest’anno concederà i propri spazi per l’elegante Diga stellata. Ci sarà spazio per la valorizzazione dei prodotti tipici, primo tra tutti il tartufo nero di Pecorara, protagonista la terza domenica di ottobre a Pecorara. I vini passiti saranno protagonisti il 21 settembre del Valtidone Wine fest mentre l’anolino a fine ottobre chiuderà il calendario estivo durante l’omonima sagra a Trevozzo.