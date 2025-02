Da Conad Centro Nord 20.500 euro a Pediatria per l’acquisto di monitor speciali

Si è conclusa con un’incredibile partecipazione l’iniziativa solidale “I gesti d’amore si fanno sentire” promossa da Conad Centro Nord a sostegno del progetto “Fin dal primo vagito”, destinato a migliorare l’accoglienza alla vita e il comfort dei neonati nel dipartimento Materno-infantile, area Neonatologia e ostetricia dell’Ausl di Piacenza. Grazie alla generosità dei clienti, sono stati raccolti 20.500 euro, un contributo fondamentale per l’acquisto di strumenti innovativi che contribuiranno a rendere ancora più confortevole il primo incontro tra madre e neonato.



Dettagli dell’iniziativa

Dal 4 novembre al 15 dicembre 2024, i clienti dei punti vendita Conad della provincia di Piacenza, titolari di Carta Insieme e Carta Insieme Più Conad Card, hanno avuto l’opportunità di collezionare una linea esclusiva di 12 campanelle natalizie, ispirate ai personaggi più amati dei film d’animazione Disney. Ogni 15 euro di spesa, con l’aggiunta di 1,90 euro, i clienti hanno ricevuto una campanella, contribuendo al contempo con 50 centesimi per ogni acquisto a favore di sei ospedali nel territorio di Conad Centro Nord, tra cui l’ospedale di Piacenza.

“Siamo particolarmente soddisfatti di vedere i frutti di questa collaborazione con Conad Centro Nord, che anno dopo anno continua a crescere, con risultati sempre più concreti. Questo impegno condiviso, come sottolineato da Paola Bardasi, direttore generale dell’Ausl di Piacenza, rappresenta un passo fondamentale verso la realizzazione del nostro obiettivo di umanizzare le cure, mettendo al centro la diade mamma-bambino, per garantire un’esperienza di nascita non solo sicura, ma anche serena e accogliente per ogni famiglia”.

“Un sentito ringraziamento va a Conad Centro Nord e a tutti i piacentini che hanno scelto di contribuire a questo importante progetto per il miglioramento dei servizi sanitari a favore dei neonati e delle loro mamme, hanno dichiarato il professor Giacomo Biasucci e Cristiana Pavesi, direttore e responsabile assistenziale del dipartimento Materno-infantile dell’Ausl di Piacenza. L’obiettivo di questa iniziativa è rendere sempre più sicuro e sereno il momento della nascita, migliorando la qualità dei nostri ambienti e delle nostre tecnologie a favore della relazione mamma-neonato.”

Un contributo concreto al benessere dei neonati

“Con i 20.500 euro raccolti quest’anno, verranno acquistati monitor multiparametri wireless, che consentiranno di registrare i parametri vitali dei neonati riducendo l’invasività e migliorandone il comfort. Con questa strumentazione, infatti, la registrazione dei parametri vitali potrà avvenire direttamente nella stanza della mamma, anche con il bambino tra le sue braccia. La tecnologia wireless permette ai neonati di essere monitorati dagli operatori rimanendo tranquilli con i genitori senza essere disturbati dall’operatività quotidiana del reparto” ha dichiarato il professor Giacomo Biasucci.

Lo scorso anno, con le donazioni raccolte, è stato possibile acquistare un ventilatore Giulia, un’innovativa apparecchiatura per l’assistenza intensiva neonatale del valore di 17.500 euro che consente la piena assistenza e osservazione dei piccoli da parte dei professionisti, garantendo il massimo comfort al neonato che resta con la mamma in ogni momento, nell’ottica del Family centred care. In precedenza, sempre grazie all’iniziativa di Conad Centro Nord, l’area Neonatologia del dipartimento Materno-infantile si è dotata di dispositivi medici come i teli Wrapping, per mantenere il calore del neonato subito dopo la nascita, e i cuscini antidecubito, fondamentali per il posizionamento corretto dei neonati ricoverati nelle culle di degenza.

Nel 2023 sono state acquistate venti culle neonatali Next to me, lettini pensati specificamente per la permanenza del neonato nella stanza della mamma durante le 24 ore della giornata (rooming-in), con la possibilità di dormire insieme (co-sleeping) in sicurezza. “Anche quest’anno, grazie al supporto dei nostri clienti, siamo riusciti a raccogliere fondi che si traducono in un aiuto concreto per il miglioramento delle strutture sanitarie locali”, ha sottolineato Veronica Corchia, responsabile delle relazioni esterne e CSR di Conad Centro Nord. “Questo progetto è un esempio di come il nostro impegno possa fare la differenza nelle comunità che serviamo, contribuendo a garantire a ogni bambino un futuro più sereno.”

L’impegno di Conad Centro Nord non si limita a questa iniziativa, ma fa parte di un progetto nazionale più ampio che negli ultimi quattro anni ha raccolto 8 milioni di euro a favore di ospedali pediatrici in tutta Italia. Un impegno che rientra nel progetto di sostenibilità “Sosteniamo il futuro”, che pone al centro il rispetto dell’ambiente, l’attenzione alle persone e alle comunità, e la valorizzazione del territorio.