Da quarant’anni al servizio della Provincia: Vittorio Silva stasera a “Lo Specchio”

Stasera, martedì 4 febbraio alle 20.30, “Lo Specchio di Piacenza” dedica una puntata speciale a Vittorio Silva, direttore generale della Provincia di Piacenza.

Con quarant’anni di carriera alle spalle, dieci dei quali trascorsi alla guida dell’ente, Silva ha affrontato trasformazioni cruciali, dalla programmazione economica alla riforma Delrio, che ha ridotto drasticamente personale e competenze della Provincia.

Laureato con lode in Economia, ha iniziato come ricercatore a Pavia prima di entrare in Provincia di Piacenza nel 1985. Da allora, ha coordinato progetti strategici come il Piano territoriale di coordinamento e ha assunto responsabilità sempre maggiori, fino a dirigere settori chiave come urbanistica, trasporti e sviluppo. Inoltre, è stato sindaco di Castel San Giovanni, segretario provinciale del Pd, docente universitario e autore di numerose pubblicazioni. Durante l’intervista, curata da Nicoletta Bracchi, Silva ripercorre il suo rapporto con Piacenza, il confronto con i “suoi” dieci presidenti e le prove più impegnative sul lavoro e nella vita privata.

