Ex prof di religione rinviato a giudizio per abusi sessuali: a maggio scatta il processo

Rinviato a giudizio l’ex professore di religione di un istituto superiore piacentino accusato di abusi sessuali nei confronti di alcuni suoi ex studenti. Per lui il processo inizierà il 13 maggio.

L’uomo si è sempre detto innocente e nel corso dell’udienza preliminare l’avvocato ha chiesto che non si proceda contro di lui. “Ritengo di aver evidenziato elementi più che solidi a sostegno della insussistenza dei reati ascritti al mio assistito,” ha dichiarato.

Sono 14 i capi d’imputazione che vengono contestati all’ex docente. Undici in tutto (dieci ragazzi e una ragazza) gli studenti indicati dagli inquirenti come persone offese, oggetto delle presunte attenzioni morbose dell’insegnante indagato per i reati di violenza sessuale aggravata dalla minore età delle vittime (due casi), tentata violenza sessuale aggravata (un caso), stalking e molestie.

Quattro gli ex studenti che si sono costituiti parte civile. Il caso era esploso nel febbraio del 2021 con la denuncia di uno studente. Un mese dopo, la Curia aveva formalizzato la decisione di sospendere il docente. Nel giugno del 2022 l’insegnante era finito agli arresti domiciliari. Una misura successivamente attenuata. Infine, il Tribunale del Riesame l’aveva rimesso in libertà.

L’ARTICOLO DI PAOLO MARINO SU LIBERTÀ