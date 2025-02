Fornai sequestrati a Bettola: è caccia all’auto in fuga. Indagini in corso

E’ caccia all’auto utilizzata dai sequestratori per il cambio vettura avvenuto a Piacenza. Per rapire Ercole Bongiorni e Valeria Tassi, la coppia di fornai di Bettola , i malviventi hanno utilizzato una Fiat 500 station wagon di colore giallo rubata qualche ora prima del rapimento a Fiorenzuola.

Con La Fiat e con la Porsche Macan degli stessi coniugi i banditi hanno effettuato il blitz nel forno “Tassi” di Bettola alle due di notte, legato i due coniugi, interrogati separatamente e costretti a consegnare loro le chiavi della loro casa di Rizzolo.

I malviventi hanno così portato via settemila euro e abbandonato i coniugi legati nella Porsche nel greto del Nure a San Damiano. A fatica i due si sono liberati dando l’allarme.

LE INDAGINI

Il rapimento è avvenuto alle 2, alle 5 la Fiat gialla è stata ripresa dalle videocamere di sicurezza a Piacenza. Domenica mattina l’auto è stata trovata dietro alla società per la raccolta rifiuti Iren a Borgoforte.

Che vettura hanno poi utilizzato i malviventi per allontanarsi? Erano ancora tutti insieme in quel momento? Avevano forse più macchine nelle vicinanze? Per il secondo cambio hanno utilizzato un altro veicolo rubato? Oppure uno pulito? Anche a queste domande una paziente analisi dei filmati delle videocamere di sorveglianza di Piacenza potrebbero fornire tracce. Intanto analisi sono state avviate sulle celle telefoniche fra Bettola, Rizzolo e Piacenza, per individuare eventuali telefonate sospette fra le 2 e le 5 del mattino.