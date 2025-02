Furto al distributore di Montale: arrestato 24enne con arnesi da scasso

Si era introdotto nel casottino di un distributore lungo via Emilia Parmense a Montale, alla periferia di Piacenza. Utilizzando arnesi da scasso, aveva messo le mani su una piccola somma contenuta nella cassa. Protagonista dell’episodio, avvenuto intorno all’1.30 della notte tra lunedì 3 e martedì 4 febbraio, un 24enne di origine marocchina.

La sua presenza non è però passata inosservata e qualcuno, dopo averlo visto aggirarsi con fare sospetto e il cappuccio della felpa calato sul viso dalle parti del distributore, ha allertato i carabinieri. Sul posto sono giunti gli uomini del Radiomobile, che hanno subito fermato il giovane. Il ragazzo è stato trovato in possesso di uno spray al peperoncino, oltre agli arnesi utilizzati per introdursi nel locale.

Il 24enne – che in seguito a un controllo approfondito è risultato essere irregolare sul nostro territorio – è stato quindi arrestato con l’accusa di furto aggravato e porto abusivo di strumenti atti a offendere, per poi essere condotto in caserma.