Piacenza aiuta l’ospedale: all’Ausl nel 2024 donazioni per 366mila euro

Piacenza generosa con il proprio ospedale. Come ogni anno si possono trarre le somme, che abbiamo chiesto all’Ausl. Sono 74 le donazioni che l’Azienda Usl ha ricevuto nel 2024, per un totale di circa 366mila euro tra strumentazioni e attrezzature, beni sanitari, arredi e giocattoli. Le donazioni più numerose sono quelle legate ad associazioni di malati o di volontariato, che operano attivamente nel tessuto sociale per essere vicine ai professionisti di riferimento, fornendo attrezzature, strumentazioni o contribuendo a iniziative di formazione e sviluppo.

L’ARTICOLO DI PATRIZIA SOFFIENTINI SU LIBERTÀ