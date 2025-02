Studenti preparano ricette per non sprecare il cibo: in cattedra chef nazionali

Ogni anno in Italia si buttano 4,5 milioni di tonnellate di cibo nella spazzatura. In termini economici vuol dire 7 miliardi e 445 milioni di euro.

In occasione della giornata nazionale per il contrasto allo spreco alimentare, l’Università Cattolica ha organizzato per l’ottavo anno consecutivo il concorso di cucina sostenibile RiCibiamo.

L’iniziativa Miglior Ricetta RicibiAMO è organizzata dall’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza, che fornisce il supporto scientifico, da Piace Cibo Sano APS, dall’Osservatorio europeo per l’agricoltura sostenibile (OPERA) e dal master “Food & Beverage: gestione e sostenibilità dei servizi di ristorazione”.



Due le categorie di partecipanti al concorso: “Futuri Giovani Chef” e “Chef di Casa”. La prima categoria comprende gli studenti degli Istituti Alberghieri in singolo o in gruppi di massimo 3 persone. La categoria “Chef di Casa” comprende gli appassionati di cucina provenienti da varie regioni italiane (Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana e Campania) e studenti dei corsi IAL Emilia-Romagna della sede di Parma.

PIATTI SELEZIONATI DA RICIBIAMO

I 12 piatti sostenibili selezionati (6 per ciascuna categoria), attraverso la votazione popolare sui canali social ufficiali del contest (Facebook e Instagram) e mediante la valutazione di una giuria tecnica, verranno presentati durante l’evento di martedì 4 febbraio 2025 da una giuria di eccezione, che decreterà le migliori ricette antispreco sulla base dell’uso degli ingredienti e delle risorse energetiche, delle modalità di preparazione e del legame con il territorio.

CHEF NAZIONALI IN GIURIA

La commissione giudicatrice riunirà diversi esperti del settore alimentare, tra cui: • Filippo Sinisgalli, Executive Chef del Ristorante “Zur Kaiserkron” (Bolzano) • Isa Mazzocchi, chef del Ristorante “La Palta” (Bilegno, PC); • Giancarlo Morelli, chef del Ristorante “Pomiroeu” (Seregno, MB); • Isabella Chiussi, chef dell’Osteria “Il Bersò” (Sorbolo, PR); • Cristina Cerbi, chef dell’“Osteria di Fornio” (Fidenza, PR); • Giorgio Donegani, tecnologo alimentare; • Simona Vitali, giornalista del magazine di ristorazione “sala&cucina”; • Fulvio Vailati Canta, docente della “Scuola Internazionale di Cucina Italiana” (ALMA).