A Carpaneto ladri in fuga e bottino recuperato. In corso indagini dei carabinieri

Quattro persone in fuga nei campi, l’auto sulla quale viaggiavano recuperata e un bagagliaio pieno di refurtiva e di attrezzi da scasso. E’ il bilancio di un’operazione congiunta carabinieri e polizia locale dell’Unione Valnure e Valchero che, grazie alle indicazioni di gruppi di vicinato, si sono messi all’inseguimento di un’auto sospetta. Il fatto è avvenuto nella mattinata di oggi. Si ritiene che la refurtiva provenga da una serie di colpi in appartamento messi a segno dai quattro ladri nelle scorse ore tra la Valnure e la Valdarda. Indagini dei carabinieri sono in corso e si attendono sviluppi a breve.