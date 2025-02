Controlli antidroga delle forze dell’ordine presso le scuole, identificati giovani

Diversi soggetti – tra cui alcuni ragazzi che il cane antidroga aveva segnalato, senza però rilevare il possesso di alcuna sostanza – sono stati identificati dalle forze dell’ordine durante i controlli congiunti della Squadra Mobile della Questura di Piacenza assieme alla Guardia di Finanza e agli operatori del Reparto Prevenzione Crimine dell’Emilia Romagna, nei pressi degli istituti scolastici e di alcune aree urbane solitamente zone di aggregazione giovanile, finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Sono stati effettuati anche dei posti di controllo nei pressi di via Farnesiana, via Colombo, via IV Novembre e viale Dante Alighieri.