L’altalena per la figlia e la scelta di essere felice: la storia di Simone a “L’Arte del Fare”

Un hobby che diventa lavoro. Il coraggio di cambiare completamente vita inseguendo un sogno alla scoperta di un mestiere antico dal sapore, però, di futuro. È la storia di Simone Cordani, il protagonista della terza tappa del viaggio di Telelibertà tra "L'Arte del Fare".

Una passione trasformata in lavoro

Simone è un giovane falegname che si è letteralmente buttato nella lavorazione del legno solamente un anno fa, dopo essere stato impegnato per circa vent’anni nel settore del commercio: un vestito che però non si è mai sentito cucito addosso. “Via via che il tempo passava e i luoghi di lavoro cambiavano ho iniziato a stancarmi – racconta -. Sono arrivato al punto, dopo l’ennesimo cambio sempre nello stesso settore, di impormi come prerogativa la felicità”. La passione confinata per anni nel recinto degli hobby si è quindi trasformata in un vero lavoro.

Il Nido del Truciolo

A distanza di un anno da questa coraggiosa scelta di vita e dall’apertura del “Nido del Truciolo”, Simone è contento, ha avviato diverse collaborazioni, ha ampliato la propria conoscenza riguardo le lavorazioni del legno e ha saputo unire l’arte e il pragmatismo che caratterizzano un mestiere antico, ma dal grande potenziale. I primi oggetti realizzati in legno? “Avevo iniziato a interessarmi alla falegnameria per realizzare pesciolini di legno da utilizzare come esche quando andavo a pesca” risponde Simone. Il migliore modo per far conciliare le due grandi passioni di Simone che, tra le lavorazioni in cantiere, ha anche una meravigliosa altalena ideata per la figlia Aylen: “Una cliente speciale – sorride Simone – e di certo meno esigente di altri”.

Simone ora si occupa principalmente di manutenzione di infissi e serramenti, interventi di urgenza come la specchiera alta tre metri che rischia di cadere o il porticino che si è scardinato, ma non abbandona quella che definisce “la parte più artistica” del suo lavoro: “Amo intagliare e decorare a mano oggetti di legno – precisa – questo lavoro mi permette di esplorare tecniche nuove, affrontare lavori eterogenei e, ancora più importante, mi rende felice”.

Stasera su Telelibertà

