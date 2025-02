Lotta agli sprechi e cultura, l’alberghiero di Piacenza in finale al Cooking quiz

L’Istituto Alberghiero di Piacenza è in finale a Rimini per il concorso nazionale Cooking Quiz. Al centro dell’iniziativa la sana e corretta alimentazione, la valorizzazione delle eccellenze eno-gastronomiche del territorio, la lotta allo spreco alimentare e le corrette modalità̀ di raccolta differenziata.

Naturalmente, grande spazio anche alla cultura gastronomica con il tuorlo fritto di Cracco e il cyber egg di Scabin, le proteine, le consistenze e le ricette classiche. Tutte queste tematiche sono toccate dal progetto nazionale pensato per le scuole alberghiere chiamato Cooking Quiz che ha proprio l’obiettivo di trasmettere agli studenti questo tipo di conoscenze attraverso il gioco, la competizione e il divertimento. Sfide individuali per ottenere il punteggio più alto nella propria scuola, ma anche gare tra classi per stabilire il gruppo che passerà alla fase successiva, ovvero la finalissima nazionale del 5 maggio a Rimini.

Quattro classi quarte dell’Alberghiero (due di cucina, una di sala e una di pasticceria) hanno partecipato nei giorni scorsi al Concorso didattico Cooking Quiz, il progetto giunto all’ottava edizione nazionale che coinvolge ogni anno oltre cento scuole e 35mila studenti in Italia ed è considerato uno dei progetti più innovativi per gli istituti alberghieri.

A sostenere il progetto, svolto dalla società Peaktime, Aeht (l’organizzazione internazionale non governativa, Ong, che gode dello status consultivo presso il consiglio d’Europa e ha l’obiettivo principale di promuovere una prospettiva europea tra le scuole alberghiere e del turismo), Alma (la scuola internazionale di cucina di Colorno), Ais (associazione italiana Sommelier), Federazione italiana cuochi e Renaia (Rete nazionale istituti alberghieri).

La finalissima di Rimini

Lo staff di Peaktime e la Chef di Alma Martina Piccoli sono stati accolti a scuola per una lezione diretta agli studenti seguita da una fase di verifica durante la quale ogni classe ha rappresentato una squadra che, munita di risponditore wireless, ha risposto nel minor tempo possibile ai quesiti preparati dal comitato scientifico sulla lezione del docente-chef e sul piano studi.

Un’oretta di gara e di divertimento che si è conclusa con il raggiungimento di un punteggio abbastanza alto per raggiungere la finalissima di Rimini in cui si sfideranno gli istituti alberghieri d’Italia.