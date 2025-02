“Minacciava di bruciare me e la mia bambina”: marito cinquantenne a processo

“Do fuoco a te e alla bambina”. Queste e altre minacce di morte oltre ad una serie di incresciosi episodi, sono costati il banco degli imputati ad un cinquantenne albanese, comparso ieri davanti al giudice per rispondere dell’accusa di maltrattamenti.

“E poi ero praticamente costretta ad andare tutte le domeniche a sentirmi la predica dei testimoni di Geova, ma io sono atea” ha detto l’ormai ex moglie. I fatti costati l’accusa di maltrattamenti erano avvenuti a partire dal 2014 e fino all’inizio degli anni venti. Episodi avvenuti per lo più in Valtidone, dove la coppia abitava.

L’ARTICOLO DI ERMANNO MARIANI SU LIBERTA’