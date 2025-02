Operazione antidroga a livello nazionale: 39 indagati, interessata anche Piacenza

Una vasta operazione antidroga condotta dal comando provinciale dei carabinieri di Rimini ha interessato anche il territorio piacentino. Un’operazione che ha interessato mezza Italia da Milano a Campobasso, passando per la stessa Rimini, Bologna, Forlì-Cesena, Imperia, Monza, parma, Pesaro, Ravenna e Cagliari.

Oltre 200 i militari impegnati nella mattinata di oggi, mercoledì 5 febbraio, nell’esecuzione di un provvedimento cautelare emesso dalla gip Raffaella Ceccarelli su richiesta del sostituto procuratore di Rimini Davide Ercolani, nei confronti di 39 indagati.

I militari avrebbero individuato due distinti gruppi attivi nel traffico di quantità ingenti di stupefacenti e in furti in abitazione. Sarebbero stati individuati anche gli autori di una rapina fatta in Riviera.

In totale sono stati sequestrati duecentocinquanta chili di cocaina, decine quelli di hashish.