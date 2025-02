Tregua Israele-Hamas, due preti piacentini tra i luoghi sacri di Gerusalemme

A Gerusalemme e Betlemme per ridare vita ai luoghi sacri della cristianità e per dare sostegno alla comunità cristiana locale, formata da piccoli commercianti e artigiani, provati dal tempo di guerra e dalla più totale assenza di pellegrini.

Ci sono anche due sacerdoti piacentini, don Paolo Mascilongo e don Paolo Capra nel gruppo di preti e laici che in questi giorni si trova in Terra Santa per riaprire simbolicamente i luoghi sacri della cristianità.

Il pellegrinaggio, tra i primissimi dal giorno della tregua nella guerra tra Israele e Hamas, è organizzato dall’agenzia Diomira Travel di Milano che ha utilizzato il primo volo ufficiale di Ita atterrato lunedì all’aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv. Il gruppo – formato da 25 persone (una ventina i sacerdoti di varie diocesi del Nord Italia) – ritornerà in Italia questo venerdì.

