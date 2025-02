Artrite reumatoide, colpisce anche cuore e polmoni: le nuove terapie a “Star bene”

Stasera alle 21.00 su Telelibertà, nella puntata di “Star bene” condotta dalla giornalista Marzia Foletti, si parlerà di artrite reumatoide, una malattia che causa dolore e gonfiore alle articolazioni, ma che può coinvolgere anche altri organi come cuore e polmoni. Si tratta di una patologia multifattoriale e, purtroppo, non esiste ancora una cura definitiva. Tuttavia, grazie ai progressi terapeutici, sono disponibili farmaci innovativi che mirano a bersagli precisi all’interno del sistema immunitario, come i farmaci biologici e le piccole molecole, consentendo un buon controllo della malattia.

sintomi e cure dell’artrite reumatoide

La remissione dei sintomi è più probabile quando il trattamento inizia precocemente, per questo è fondamentale una diagnosi tempestiva. Oltre al dolore e al gonfiore, i pazienti con artrite reumatoide lamentano una marcata rigidità articolare, soprattutto al mattino dopo il riposo, che può durare ore e incidere significativamente sulla qualità della vita. Generalmente, l’infiammazione interessa più di cinque articolazioni contemporaneamente e, se non trattata adeguatamente, può portare a erosioni ossee, deformità articolari e disabilità. In studio, ne parleranno Luigi Cavanna, Primario dell’Area Medica della Casa di Cura Piacenza, Eugenio Arrigoni, Responsabile della Reumatologia all’Ospedale di Piacenza ed Elena Bravi, Reumatologa dell’Ospedale di Piacenza.