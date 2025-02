Bonifica area ex Acna, undici offerte per il bando di recupero da 9 milioni di euro

In undici si sono fatti avanti per la bonifica dell’area ex Acna. Il termine per la presentazione delle candidature a uno degli appalti più ricchi nell’agenda del Comune – di 9 milioni il costo di un intervento che è finanziato con i fondi del Pnrr – era il 31 gennaio.

Il Comune ha costituito la commissione di gara che valuterà le candidature secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

È da tempo che sono attesi i “lavori di bonifica del suolo e messa in sicurezza permanente” dell’area. Nei 40mila metri quadrati tra via Tramello, via Cantarana e via San Bartolomeo era attivo un colorificio che ha chiuso i battenti a fine anni ‘70. L’area si presenta oggi in stato di abbandono, tutti gli impianti per la produzione sono stati smantellati e gli edifici sono stati demoliti. Si sono fatte largo zone boschive, cresciute spontaneamente nell’arco degli anni insieme a numerose erbe infestanti.

Progetto di bonifica

La bonifica, il cui progetto esecutivo è stato approvato un mese e mezzo fa si fonda sulla rimozione, tramite scavo con asportazione dei terreni, degli inquinanti lasciati dalle passate lavorazioni industriali. Al termine dell’intervento, stimato per l’autunno 2025, l’area verrà riconsegnata al Comune per procedere all’attesa riqualificazione che, secondo il progetto di fattibilità della scorsa primavera, prevede un costo di 2,7 milioni per realizzare un parcheggio alberato di circa 300 posti comprensivo di spazio camper sul lato di via Cantarana e un parco di 30mila mq sul versante di via Tramello che affaccia sulle mura farnesiane.

L’ARTICOLO DI GUSTAVO ROCELLA SU LIBERTÀ