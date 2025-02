Cantina Valtidone Premia la Scuola, bando per creare l’etichetta dei 60 anni

Cantina Valtidone chiama di nuovo a raccolta le scuole. Entro il 30 di aprile è possibile aderire a Cantina Valtidone Premia la Scuola. Concorso che quest’anno avrà come tema la creazione di un’etichetta celebrativa dei sessant’anni di vita dello stabilimento vitivinicolo di via Moretta. . Per prepararsi a questo storico appuntamento, che cadrà nel 2026, i soci della cooperativa vitivinicola di Borgonovo fanno appello alla creatività degli alunni e studenti delle scuole elementari, medie e superiori di Piacenza, Cremona, Lodi, Pavia. Il loro impegno verrà ricambiato con una pioggia di premi, per un montepremi complessivo pari a ben 11 mila euro (da suddividere tra le varie categorie) da spendere in materiale didattico. “Un modo per i soci della Cantina – dice il presidente Gianpaolo Fornasari – di sostenere la scuola e porsi al tempo stesso come motore culturale di un intero territorio”.

La valutazione e supervisione complessiva è affidata ad una giuria composta dal presidente Gianpaolo Fornasari, dall’ex direttore di Cantina Mauro Fontana e dal giornalista Alberto Brenni con anche tre grafici: Walter Adami, Lara Capra e Silvia Giuppi.

La finalissima si terrà come sempre a novembre, in occasione della festa del Novello Picchio Rosso.

