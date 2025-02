Disagi raccolta puntuale: il centrodestra attacca, per Iren “la strada è quella giusta”

Centro-destra compatto all’attacco di Comune e Iren per la gestione del nuovo sistema di raccolta puntuale dei rifiuti che fin qui “ha portato caos e disagi all’ordine del giorno”. A dirlo, in particolare, nell’intervento introduttivo di ieri alla Commissione 4 che ha dato il la alla discussione con i vertici di Atersir e Iren, è Sara Soresi di Fratelli d’Italia. “Ogni marciapiede è ormai invaso da bidoncini che rendono difficoltoso anche solo il passaggio – ha aggiunto – senza contare che distribuire un contenitore per la raccolta indifferenziata ad ogni nucleo famigliare residente in città, significherà poi esporre 20-30 bidoncini in mezzo alla strada ogni settimana per quanto riguarda i condomini più popolosi”.

Per Soresi “il sistema è fallimentare”

E se è vero che la modalità di tariffazione puntuale partirà effettivamente solo nel 2026, “quanti sono già i casi di abbandono di rifiuti in aree verde pubbliche o in strada? Ormai non si contano”. Segno che “il sistema è fallimentare e va ripensato alla radice”. La pensa diversamente Serena Groppelli, assessore all’ambiente che veste i panni di avvocato della difesa del nuovo sistema: “A monte, l’obiettivo è di arrivare in Regione all’80% di raccolta differenziata nel 2027. Meglio differenzieremo, meglio sapremo recuperare i rifiuti, con grande vantaggio ambientale per l’intera collettività”.

C’è anche un risvolto economico da considerare: “Quando la tariffazione puntuale andrà a regime, a partire dal 2026, sarà anche più facile scovare chi evade la Tari”. Parole, le sue, che trovano conferma nel direttore di Atersir, Vito Belladonna: “Il nuovo servizio, regolato da un bando di gara aggiudicato ad Iren già nel 2018, avrà un forte impatto ambientale”.

Secondo Atesir per quanto riguarda l’indifferenziata il consumo medio è sceso da 130 a 94 kg a persona: “Segno che stiamo andando nella giusta direzione”. Lo pensa anche l’Ad di Iren Ambiente Piacenza, Federica Grassi, che entra nei dettagli operativi: “Il modello scelto è quello dei contenitori da 40 a 120 lt per l’indifferenziata relativa alle utenze domestiche con lettura delle raccolte effettuate”. Per le altre tipologie di raccolta differenziata, invece, non cambierà nulla.

L’ARTICOLO DI PIER PAOLO TASSI SU LIBERTÀ

LA FOTO GALLERY DI MAURO DEL PAPA