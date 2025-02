Inclusione e cultura, ai nastri di partenza il corso di lingua per donne straniere

È iniziata oggi la seconda edizione di “Orizzonti in Italiano“. Il corso gratuito di lingua italiana rivolto a donne straniere è promosso dalle associazioni “Mondo aperto” e “Sentieri nel mondo”, in collaborazione con Avis provinciale.

Il percorso, che conta una trentina di iscritte, si sviluppa in due livelli di apprendimento, individuati attraverso un test d’ingresso. Con una durata complessiva di 40 ore, il corso prevede due o tre incontri settimanali e momenti di riflessione condivisi con Avis, con l’obiettivo di favorire non solo l’autonomia linguistica delle partecipanti, ma anche la creazione di una rete di solidarietà e l’inserimento nella vita quotidiana e, in prospettiva, nel mondo del lavoro.

Inclusione e socialità

Un progetto di inclusione e socialità. Oltre alle lezioni di italiano, il corso prevede infatti visite guidate in città a luoghi di interesse culturale e istituzionale, come la biblioteca, Palazzo Gotico e il Teatro Municipale. Inoltre, il programma include un corso di autobiografia nella propria lingua e autoritratti emozionali su tela, per favorire l’espressione personale attraverso l’arte.

Servizio di baby-sitting

Per facilitare la partecipazione delle donne con figli, è previsto un servizio di baby-sitting a cura di educatrici. Questo supporto è particolarmente importante poiché, per molti bambini, rappresenta la prima esperienza fuori dall’ambiente familiare, favorendo così il loro sviluppo sociale.

Alla giornata inaugurale hanno partecipato Rita Parenti e in rappresentanza di Avis Piacenza, Laura Bocciarelli, tesoriere dell’associazione, che ha sottolineato l’importanza del progetto nel promuovere una cultura del benessere, dell’inclusione e del dono.

Il progetto è coordinato da Rita Parenti, legale rappresentante di “Mondo aperto”. Le docenti di lingua italiana sono Simona Calì e Giovanna Valla. Il corso si terrà nella sede de La Casa delle Parole di via Tibini, 1 e al Centro per le Famiglie Galleria del Sole, c/o Centro Commerciale Farnesiana.