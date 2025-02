Kara Sartori, colonnello delle forze spaziali Usa con le radici piacentine

La notizia arriva dagli Stati Uniti: Kara Lynn Sartori, classe 1982 e lontane origini piacentine, è stata nominata ad inizio febbraio colonnello nelle Forze Spaziali degli Stati Uniti (United States Space Force, Ussf), giurando di sostenere e difendere la Costituzione degli Stati Uniti, portando fede e fedeltà. “Intorno al 1912, Celeste Sartori, mio nonno e bisnonno di Kata, partì da Bettola per gli Stati Uniti d’America con sua moglie, Teresa Valdani. Giardinieri e tuttofare, si stabilirono in Connecticut e avviarono là lavoro e famiglia: ebbero cinque figli, tra di loro Benjamin Fred (Benny) e Anna, la mia mamma”, racconta la seconda cugina Maria Villa, dai Salini di Rustigazzo.

Nel 1928, infatti, Celeste tornò in Italia con la moglie e le tre figlie, pur continuando a percorrere la tratta oceanica, per andare a trovare i due figli più grandi, che avevano scelto di rimanere là: Eleonora e Benny, papà di Frankie e nonno di Kara.

Kara, nata proprio in Connecticut, ha sempre esternato passioni e desideri molto diversi dalla gemella Kristie e dalla sorella Keith: un’ambizione, quella della neo-colonnella, che ci raccontano averla accompagnata fin dalla giovane età, negli studi, nel conseguimento del diploma di istruttore spaziale, attestato dalla “Usaf Weapons School”, unità delle Forze Spaziali.

Dal periodo al servizio con le forze militari italiane quando era in di stanza in Germania alla promozione a tenente colonnello, a fine dicembre 2018.

Sartori in tutto il mondo

“Las Vegas, Ohio, Connecticut: Sartori sparsi qua e là, qualcuno ha pensato di rientrare in Italia per lavoro, ma ad oggi non ancora. Sono orgogliosissima e onorata di avere una cuginetta in famiglia con il grado di colonnello”, conclude Maria.