L’assessora Isabella Conti a Piacenza: “Bandi più lunghi per il Terzo settore”

Bandi più lunghi per il Terzo Settore e liste d’attesa “agili” per gli asili nido. Queste le risposte in materia di welfare che l’assessore regionale Isabella Conti ha dato oggi, giovedì 6 febbraio, in visita nella nostra città.

A Piacenza ha completato un tour che ha compreso Asp Città di Piacenza, Abi Unicoop, Edugate, Oltre l’Autismo e infine un incontro con i rappresentanti locali del Terzo settore in Comune.

“Questa giornata è stata importantissima per visitare ottime realtà, mi sento di dire che Piacenza è un territorio straordinario per quel che riguarda questi settori, con persone che svolgono un lavoro appassionato e che sono in grado di dare risposte ai cittadini anche sul tema della non autosufficienza – ha detto – per strutturarsi davvero il Terzo settore ha bisogno che i bandi della Regione non siano in vigore per 12 mesi e poi rinnovabili di anno in anno, ma che siano più di ampio respiro triennali o quinquennali. Un altro tema è la polverizzazione, tante associazioni devono mettersi in rete per diventare più strutturate e forti per dare risposte più qualificate e diventare un partner per le istituzioni”.