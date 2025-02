Due nuovi alloggi per le persone con disabilità in via Sbolli grazie al PNRR

La casa è un bene che troppo spesso diamo per scontato, ma tante volte purtroppo non è così. Un’abitazione in cui essere a proprio agio dovrebbe essere un diritto di tutti, ancor più per le persone con disabilità. Per questo oggi, venerdì 7 febbraio, sono stati inaugurati due nuovi alloggi sociali per l’autonomia abitativa delle persone con disabilità, un terzo alloggio verrà inaugurato nel prossimo mese.

I due appartamenti si trovano in via Sbolli, ai numeri civici 9 e 11: sono stati realizzati con i fondi dell’investimento 1.2, Componente 2, Missione 5 del PNRR.

Il finanziamento complessivo ammonta a 536.199,84 euro ed è stato impiegato per le tre abitazioni, riqualificati con il coordinamento dei lavori da parte di Acer.

Gli immobili inaugurati oggi saranno affidati alla cooperativa sociale La Gemma, mentre l’immobile che sarà pronto nel prossimo mese sarà gestito dalla cooperativa sociale Unicoop.

I tre alloggi sono stati riqualificati cercando di promuovere una forma di residenzialità innovativa e accoglieranno nove beneficiari, tre per ogni appartamento.

“Sono molto soddisfatta di questo progetto e della consegna degli alloggi, siamo riusciti a rispettare quasi completamente i tempi che erano stati stabiliti all’inizio. I fondi del PNRR devono essere utilizzati per iniziative di questo genere importanti per i cittadini” queste le parole della sindaca Katia Tarasconi che ha tagliato il nastro al momento dell’inaugurazione.

“Queste strutture sono essenziali per migliorare la qualità di vita e favorire l’indipendenza delle persone con disabilità” ha dichiarato l’assessora al Welfare Nicoletta Corvi.