Edilizia scolastica in provincia, i ritardi dei cantieri a “Nel Mirino”

Fra imprevisti, burocrazia e la concomitanza di molti lavori in corso, l’edilizia scolastica cerca di trovare una quadra per fornire strutture decorose e adatte alla formazione dei tanti studenti del nostro territorio. La situazione sarà illustrata venerdì 7 febbraio alle 21 su Telelibertà, quando la nuova puntata di “Nel mirino”, la trasmissione condotta dalla giornalista Nicoletta Bracchi, sarà dedicata all’edilizia scolastica.

Sul tema si confronteranno Elisa Malacalza, vicecaposervizio della redazione Provincia di Libertà, la presidente della Provincia, Monica Patelli, il consigliere provinciale Massimiliano Morganti e il provveditore di Parma e Piacenza, Andrea Grossi.

Durante la trasmissione si discuterà di come le scuole stanno reagendo ai ritardi dei cantieri, ma anche dello stato dei lavori riguardo all’adeguamento antisismico. Si parlerà inoltre delle strategie adottate per garantire una didattica di qualità nonostante la presenza degli stessi cantieri e ancora si cercherà di capire se i ritardi dei lavori impattano sulla quotidianità degli studenti.

Soprattutto si prenderanno in considerazione alcuni casi specifici riguardanti gli istituti del nostro territorio: come intende muoversi la Provincia nelle scuole dove mancano le aule, ad esempio al Casali e al Romagnosi? Può l’ente di via Garibaldi sollecitare l’accorciamento dei tempi e fornire una data plausibile di chiusura dei lavori? Qual è il bilancio dei moduli didattici, i cosiddetti “container”, utilizzati per le lezioni al Colombini e al Respighi?