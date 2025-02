Grave incidente a Carpaneto, madre e bimba di pochi mesi in eliambulanza a Parma

Un grave incidente stradale è avvenuto nel primo pomeriggio di venerdì 7 febbraio alle porte di Carpaneto, sulla provinciale 29 in località Cerreto Landi. Un’auto è finita fuori strada; a bordo una donna di 26 anni e la figlioletta di pochi mesi che ha subìto gravi traumi ed è stata trasportata in eliambulanza all’ospedale di Parma. Anche la mamma è stata portata in gravi condizioni al nosocomio di Parma.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Radiomobile e della stazione di Vernasca.