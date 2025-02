Cibo, coperte e conforto: con la Croce Rossa tra gli invisibili della notte

“Andiamo a vedere come sta Claudia…poi passiamo da Enrico, chissà se stanotte sono ancora lì”. Sono “invisibili”, o quasi, per la società. Non per i volontari della Croce Rossa che li chiamano affettuosamente per nome e se ne prendono cura nei limiti delle loro possibilità.

Più o meno due volte alla settimana, tutto l’anno, l’Unità di strada della Cri compie uscite notturne per portare sollievo e qualche genere di conforto agli homeless, ai senzatetto, costretti per disperazione (solo qualcuno per scelta) a trovare rifugio e riparo negli angoli bui e dimenticati della città. Cibo, coperte e soprattutto conforto umano.

Un lavoro prezioso, svolto nel silenzio e lontano dai riflettori da donne e uomini che trovano realizzazione nell’atto più umano che ci sia: la compassione. Con una troupe televisiva al seguito, Libertà ha trascorso una sera al loro fianco.

IL REPORTAGE DI MARCELLO POLLASTRI SU LIBERTÀ

