Lavori in corso in varie vie cittadine e a Roncaglia, le modifiche alla viabilità

Il Comune di Piacenza ha reso noto gli interventi in corso, che comportano modifiche alla viabilità.

via don minzoni

Proseguono, in via don Minzoni, i lavori di allaccio fognario iniziati in questi giorni. Fino al 21 febbraio, tra l’intersezione con via Fratelli Rosselli e il civico 90 – di fronte al quale la circolazione è vietata per tutti – e dal civico 90 all’incrocio con via Gobetti, il transito sarà consentito solo ai residenti, dimoranti e fruitori di posti auto privati, nonché ai mezzi di soccorso, con possibilità di percorrere in entrambi i sensi di marcia, con la massima cautela, i tratti stradali in questione. Contestualmente, permane il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati.

via santo stefano

Inizieranno invece lunedì 10 febbraio i lavori di allaccio fognario dell’immobile al civico 5 di via Santo Stefano, dove sino al 21 febbraio sarà consentita la circolazione ai soli residenti, dimoranti e fruitori di posti auto privati – così come ai mezzi di soccorso – tra l’intersezione con via Landi e il civico 8, in entrambi i sensi di marcia con la massima cautela. Contestualmente, sarà vietata la sosta su entrambi i lati. Gli stessi provvedimenti varranno, per la durata del cantiere, anche tra via S. Stefano 5 e l’incrocio con via Scalabrini, mentre all’altezza del civico 4 il divieto di circolazione varrà per tutti, senza eccezioni.

via tramello

In via Tramello, è prevista sino al 18 febbraio la prosecuzione dei lavori di sostituzione di un cavo di media tensione, il che rende necessario il permanere del restringimento di carreggiata all’intersezione con via Campagna e il contestuale divieto di sosta su entrambi i lati.

via calpurnia a Roncaglia

Proseguono sino al 22 febbraio anche i lavori di realizzazione della rotatoria tra via Solenghi, via Calpurnia e strada alla Volpara, a Roncaglia, dove nei tratti segnalati – in base all’avanzamento del cantiere – sarà istituito il restringimento di carreggiata con senso unico alternato regolato da semaforo, con contestuale divieto di sosta su entrambi i lati.