Pm10, terminata l’emergenza smog. Domenica ecologica il 9 febbraio

A seguito dell’odierno bollettino Arpae di previsione e controllo, a Piacenza termina l’emergenza legata al superamento dei livelli di Pm10.

Restano in vigore ancora per oggi, venerdì 7 febbraio, le misure aggiuntive di limitazione al traffico che dispongono, oltre alle categorie già oggetto di restrizioni nei giorni feriali, il divieto di circolazione per i diesel Euro 5, sempre tra le 8.30 e le 18.30. Lo stesso provvedimento sarà attuato il 9 febbraio, come in ogni domenica ecologica prevista dal Piano regionale integrato per l’aria.