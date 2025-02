“Slalom tra buche e bus in via Borghetto”: la rabbia di residenti e commercianti

“Io sono anziana, ogni mattina devo schivare buche e pullman per poter andare a fare la spesa. È insostenibile”. Basta fare due passi in via Borghetto per percepire il malessere di residenti e commercianti per lo stato di salute del tratto e per l’intenso via vai di pullman. Una situazione definita “invivibile”.

Problema anche di sicurezza

“Quando piove dentro le buche si formano le pozzanghere e ogni volta che transita un bus o un’auto mi sporcano le vetrine del negozio – spiega un commerciante della zona -. Non è divertente anche se il tema più delicato è quello che riguarda la sicurezza”. Buche, asfalto disastrato, marciapiedi rovinati. Problematiche che da anni definiscono la viabilità di una delle arterie più importanti del centro storico. Non si rassegnano però residenti e commercianti che imputano le maggiori responsabilità al traffico di bus.

Inquinamento acustico e atmosferico

“Un traffico notevole – spiega un cittadino dopo aver fatto, in sella alla sua bici, lo slalom tra le buche di via Borghetto -, e a farmi paura è anche la velocità eccessiva dei pullman. Il Comune dovrebbe intervenire perché anche le buche sono sempre di più e sempre più pericolose”.

In via Borghetto si contano circa 280 corse al giorno. Numeri che provocano disagi e un incremento dell’inquinamento atmosferico e autistico. Stesse problematiche denunciate in passato anche dai residenti di via San Bartolomeo. Il comune di Piacenza è al corrente dei disagi dei cittadini. In programma un tavolo con Seta per una soluzione condivisa e definitiva.