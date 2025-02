“Sulla strada giusta”, appello ai giovani: “La responsabilità deve essere di tutti”

La responsabilità sulle strade deve essere di tutti. Con questo insegnamento si è aperta la terza edizione del concorso “Sulla strada giusta” promossa dall’associazione “Sonia Tosi”. L’iniziativa messa in campo quest’anno si intitola “#ioManifesto per la sicurezza stradale” e coinvolge 800 studenti che al Teatro Politeama si sono confrontati con esperti del settore sugli argomenti relativi agli aspetti psicologici degli utenti della strada, alla mobilità sostenibile e alla comunicazione efficace nella pubblicità sociale.

Evidenziata soprattutto la necessità “di infrastrutture migliori e di un ampliamento delle Zone 30 in città, ma prima di tutto bisogna partire da una cultura diversa, capire che la strada è di tutti e ognuno deve fare la propria parte per rispettare il prossimo”. L’iniziativa proseguirà con il concorso rivolto agli studenti e la premiazione finale in programma per il prossimo 8 maggio a Palazzo Gotico.