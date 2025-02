Tir perde il rimorchio che finisce nella scarpata della A1. Camionista illeso

Sono ancora da chiarire le cause dell’incidente stradale avvenuto nella notte tra giovedì 6 e venerdì 7 febbraio in autostrada A1, all’altezza del km 55 sulla carreggiata nord in direzione Milano.

Forse a causa di uno sbandamento il rimorchio di un autoarticolato è finito nel fossato alla destra della carreggiata, spezzandosi. L’autista del Tir non ha riportato conseguenze. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco.