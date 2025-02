Aido di Lugagnano: primo Comune in regione per il “sì” all’anagrafe sulla donazione

All’assemblea intermedia Aido, sezione di Lugagnano, di mercoledì 5 febbraio si è parlato di impatto della donazione degli organi a livello locale e nazionale. Numeri e, soprattutto, sensibilizzazione: “Nel corso del 2024 c’è stato un calo del 5,3% di adesioni. È vero che in Italia c’è stato un incremento di 225 trapianti, nel 2024, ma ci sono ancora 8.000 persone che tuti gli anni sono in attesa, e tra le 300 e 350 di queste, non ce la fanno. Per riuscirci, bisogna raggiungere la fatidica quota dell’80% di sì”, ha illustrato il presidente provinciale Gianfranco Antonelli.

Sono numerose quelle all’ufficio anagrafe del Comune di Lugagnano, che si conferma in merito il primo a carattere provinciale e regionale. È poi il presidente della sezione, Giancarlo Bersani, ad illustrare il calendario 2025: “Ci concentreremo sul 35esimo anno di fondazione: collaboreremo con le scuole, con un concorso di disegno “Un sì per la vita”. L’8 giugno, una giornata da segnare, saremo presenti con il banchetto alla Marcia di Velleia, e l’associazione Terre Velleiate donerà una parte del ricavato ad Aido”. Poi, attenzione ai contributi soci dei comuni limitrofi che “verificheremo: attualmente li paghiamo noi per Castell’Arquato, Morfasso e Vernasca. Vediamo se è possibile suddividerli, per correttezza. Ci piacerebbe fare iniziative insieme”, conclude Bersani.

La giuria del concorso di disegno, che coinvolge le classi terza media dell’istituto comprensivo di Lugagnano, Vernasca e Morfasso, “sarà composta dai rappresentati dei tre comuni, insegnanti dei plessi e docenti specializzati nelle discipline artistiche. Il tema è ‘Un sì per la vita’ invito a riflettere sulla connessione umana e la speranza”, spiega la segretaria di sezione Valeria Tedaldi.