Al centro commerciale Gotico il Gruppo Libertà incontra i lettori

Il Gruppo Libertà torna al Centro Commerciale Gotico per incontrare i lettori. L’appuntamento è per sabato 8 febbraio dalle 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 18.30.

In mattinata c’è chi si è fermato a scambiare quattro chiacchiere, chi ha voluto sapere di più sui servizi del gruppo, chi, approfittando delle offerte speciali, ha voluto sottoscrivere (o in alcuni casi, riconfermare) un abbonamento cartaceo o digitale. E c’era anche chi, semplicemente, ha voluto incontrare vis a vis quelle firme che ogni giorno legge sul giornale e vede in televisione.

L’iniziativa prosegue nel pomeriggio.