Buche e bus in via Borghetto, Bongiorni: “Ridurremo del 30% il numero di corse”

Buche come voragini e 280 bus che passano ogni giorno tra via Borghetto, via Taverna e via San Bartolomeo. La situazione per residenti e commercianti è esasperante. “Puntiamo a una riduzione del 30% delle corse dei pullman nella zona” afferma il vicesindaco di Piacenza con delega alla Viabilità Matteo Bongiorni.

Diverse le testimonianze raccolte lungo via Borghetto: “È insostenibile – dice spazientita un’anziana mentre rientra a casa -. Ho una certa età ormai e ogni mattina devo schivare buche e pullman per poter andare a fare la spesa”. Un malumore condiviso da tanti residenti e commercianti. “È invivibile da anni, non ne possiamo più” commenta un’altra cittadina.

Il Piano del comune: ridurre le corse, non il servizio

Comune e Tempi al lavoro per una soluzione concreta e definitiva: “Diminuire le corse dei pullman del 30% senza ridurre il servizio, attraverso una rimodulazione del trasporto pubblico”. Questo l’obiettivo all’interno del piano di revisione che secondo Matteo Bongiorni potrebbe vedere la luce dalla prossima estate.

“L’ideale sarebbe partire con una sperimentazione già dai prossimi mesi estivi – sottolinea Bongiorni -. In sinergia con Tempi e Seta vogliamo prevedere una soluzione definitiva che preveda prima una riduzione del traffico e poi una manutenzione straordinaria per riqualificare i manti stradali”. “Un obiettivo ambizioso – continua il vicesindaco – che siamo convinti comporterà una migliore vivibilità per chi abita in centro storico”.